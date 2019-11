Kohlerer Seilbahn derzeit außer Betrieb – Straße ebenfalls zu

Der Murenabgang am Sonntag an der Talstation der Kohlerer Seilbahn, welcher eine großflächige Überschwemmung am dortigen Parkplatz zur Folge hatte, sorgte auch heute noch für Probleme. Über Nacht ist nämlich Sickerwasser in den Maschinenraum der Kohlerer Seilbahn eingedrungen, was eine Inbetriebnahme der Seilbahn unmöglich machte.