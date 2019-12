Kokain, Haschisch, Marihuana: Beschlagnahmte Drogen in Südtirol

Die Carabinieri haben eine Bilanz der beschlagnahmten Drogen in ganz Südtirol für das Jahr 2019 erstellt.





Das von den Carabinieri beschlagnahmte Rauschgift endet stets im Drogenlabor in Leifers, wo es unter anderem auf Reinheit und Qualität untersucht wird.Der am Montag veröffentlichten Rangliste zufolge wurden 2019 insgesamt 56,6 Kilogramm Kokain in Südtirol beschlagnahmt, zudem 50 Kilogramm Haschisch und 31,5 Kilogramm Marihuana.Außerdem wurden 8,5 Kilogramm Heroin im Labor untersucht, 736 Gramm M.D.M.A. sowie 18 Gramm Halluzinogene.

liz