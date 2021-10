Kokain im Bahnhofspark: 2 Anzeigen

Die Ordnungshüter kontrollierten im Bozner Bahnhofspark zwei 20-jährige Afrikaner. Dabei stellten sich 14 Dosen Kokain und rund 100 Euro Bargeld sicher. Für die beiden jungen Männer setzte es eine Anzeige.2 weitere Personen, die im Bahnhofspark gerade einen Joint konsumierten und geringe Mengen Haschisch bei sich hatten, wurden als Drogenkonsumenten gemeldet.Auch in Welschnofen setzte es für einen mutmaßlichen Dealer eine Anzeige. In der Wohnung des 20-Jährigen entdeckten die Carabinieri 2 Cannabis-Pflanzen sowie unter anderem eine Präzisionswaage.Die Carabinieri von Welschnofen entdeckten nach Hinweis der Forstbehörde auch im Wald einige Cannabis-Pflanzen. Diese seien von unbekannten Personen angebaut worden, die Besitzer konnten nicht ausfindig gemacht werden, heißt es in einer Presseaussendung der Carabinieri. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und vernichtet.

stol