Am späten Donnerstagabend bemerkten die Spezialeinheiten der Finanzpolizei während einer Streife in Rentsch nahe der Rittner Straße einen Verdächtigen. Der Mann brach einen Telefonverteilerkasten auf, um darin ein Paket zu verstecken, bevor er sich auf eine nahegelegene Parkbank setzte und ein Telefonat führte.<BR \/><BR \/>Da das Verhalten darauf hindeutete, dass der Mann auf eine Übergabe oder einen Käufer wartete, schritten die Beamten ein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass es sich um einen obdachlosen marokkanischen Staatsbürger handelt, der der Polizei wegen Raubes, unerlaubten Waffenbesitzes und Hausfriedensbruchs bereits bekannt war.<h3>100 Gramm Kokain sichergestellt<\/h3>Die Spürhunde der Finanzpolizei wurden auf den präparierten Verteilerkasten angesetzt und schlugen sofort an. Im Inneren des Kastens entdeckten die Einsatzkräfte einen kompakten, weißen Block einer Substanz mit einem Gewicht von etwa 100 Gramm. Ein Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht: Es handelte sich um hochreines Kokain.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in das Bozner Gefängnis gebracht. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.