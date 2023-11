Kokain in der Unterhose: Spürhund Chip schlägt am Weihnachtsmarkt an

34 Carabinieri und 2 Hundeeinheiten waren auf insgesamt 17 Patrouillen im Einsatz – in Bozen, vom Zentrum bis nach Don Bosco und Kaiserau, aber auch in Eppan, im Sarntal und bis nach Terlan.Dabei gelang es den Carabinieri in Bozen, 2 Nicht-EU-Bürger festzunehmen, die im Stadtzentrum mehr als 381 Gramm Haschisch und 72 Gramm Kokain verkaufen wollten, wahrscheinlich an Touristen und junge Bozner. Insgesamt hatten sie 1400 Dosen mit einem geschätzten Wert von mehr als 110.000 Euro.Die beiden, die den Carabinieri bereits seit längerem am Weihnachtsmarkt aufgefallen waren, wurden festgenommen, als sie Drogen-Nachschub aus einer Wohnung holten.Bei einer ersten Durchsuchung fanden die Beamten 7 Dosen Kokain beim Jüngeren, einem Minderjährigen, aber den entscheidenden Durchbruch brachte Spürhund Chip, ein 3-jähriger deutscher Schäferhund der Carabinieri-Hundeeinheit in Leifers, der weitere Substanzen bei dem Jungen aufspürte.Der junge Mann, der bisher unbescholten war, hatte mehrere Rollen Haschisch und weitere Dosen Kokain in seiner Unterhose versteckt. Auch sein volljähriger Komplize hatte einige Dosen Kokain bei sich und Streckmittel zu Hause.Der Minderjährige wurde der Staatsanwaltschaft Treviso zugewiesen, während sein volljähriger Komplize nun im Bozner Gefängnis die weiteren Schritte abwartet.Die Carabinieri verhafteten außerdem einen anderen Mann, gegen den die Staatsanwaltschaft von Caltanissetta einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes ausgestellt hatte und der 6 Jahre zu verbüßen hat. Auch dieser Mann wurde von Carabinieri-Beamten auf dem Weihnachtsmarkt geschnappt.Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen, Oberstleutnant Stefano Eesposito Vangonne: „Die Carabinieri von Bozen werden auch weiterhin diese ,High-Impact‘-Dienste durchführen, um ein ruhiges Weihnachtsfest und einen Winter ohne Überraschungen unter dem Baum zu garantieren.“