Kokain in E-Zigaretten versteckt – 2 Männer in Bozen festgenommen

179 Säckchen Kokain sichergestellt

Diebstahl aufgeklärt – Südtiroler wegen Hehlerei angeklagt

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits 7 Personen in Bozen wegen unterschiedlicher Straftaten festgenommen wurden ( STOL hat berichtet ), sind den Beamten nun 2 Drogenhändler ins Netz gegangen. Auch in diesem Fall klickten die Handschellen.Im Zuge der verstärkten Kontrollen während der Sommerferien hat eine Streife der Quästur Bozen kürzlich ein Auto angehalten, das von einem albanischen Staatsbürger gefahren wurde.Während der Kontrolle versuchte der Fahrer, eine elektronische Zigarette zu entsorgen. Die Polizisten wurden darauf aufmerksam und entdeckten bei einer genaueren Kontrolle 2 weitere E-Zigaretten. Wie sich herausstellte waren darin insgesamt 23 kleine Säckchen gefüllt mit Kokain versteckt. Sie hatten ein Gesamtgewicht von etwa 20 Gramm und wurden von den Behörden beschlagnahmt.In der Folge wurde der Fall der Drogenabteilung der Quästur in Bozen übergeben. Sie durchsuchten eine Wohnung, die von einem Freund des Fahrers genutzt wurde. Bei der Durchsuchung wurden weitere 179 Säckchen Kokain mit einem Gewicht von 150 Gramm gefunden. Sie hatten dieselbe Verpackung wie jene, die bereits im Auto gefunden wurden.Die Drogen wurden beschlagnahmt und die beiden Männer wurden festgenommen. Dem Fahrer des Wagens wurde außerdem der Führerschein abgenommen.In Bozen konnten die Beamten der Staatspolizei zudem einen Diebstahl aufklären. Nachdem im Juli im Bozner „Green Bistro“ eingebrochen und mehrere Gegenstände, darunter eine Spülmaschine im Wert von ca. 5000 Euro, entwendet wurden, konnten ein Teil der gestohlenen Ware in einem Südtiroler Gastronomiebetrieb sichergestellt werden.Die Täter, 3 marokkanische Männer und eine Frau, hatte die Polizei bereits ausgeforscht. Nun wurde ein Südtiroler Gastronom wegen Hehlerei angezeigt.