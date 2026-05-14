Zu den Festnahmen der Tatverdächtigen zwischen 19 und 54 Jahren kam es bereits Ende März und erneut am 21. April dieses Jahres. Am 30. März observierten Beamte mehrere Verdächtige und beobachteten dabei, wie ein 19-Jähriger zwei Österreichern 106 Gramm Kokain übergab. Bei der Festnahme der beiden 23-Jährigen wurden im Anschluss auch noch rund sieben Gramm Marihuana und Bargeld gefunden.<h3>\r\nKokain in Hohlraum des Autos versteckt<\/h3>Der 19-jährige Serbe konnte kurze Zeit später als mutmaßlicher Dealer ebenfalls festgenommen werden. Bei ihm fanden die Beamten 6600 Euro. In einer von ihm genutzten Wohnung im Bezirk Meidling stießen die Polizisten zudem auf rund 22 Kilogramm Marihuana, 4,6 Kilogramm Kokain und 6,6 Kilogramm Cannabisharz. Einer seiner Komplizen, ein 54-jähriger Slowene, wurde auf der A22 im Bereich Stockerau angehalten. In seinem Auto entdeckten die Beamten in einem versteckten Hohlraum etwa 3,3 Kilogramm Kokain und 600 Euro an Bargeld.<BR \/><BR \/>Im Zuge weiterer Ermittlungen geriet ein 24-jähriger Serbe ins Visier. Er wurde vor einer Unterkunft in Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Bei ihm stellten Beamte mehr als 15.000 Euro Bargeld sicher. Eine Festnahme gab es auch für eine 34-jährige Österreicherin, die mutmaßlich von weiteren Beteiligten zur Nachschau der Komplizen geschickt wurde, nachdem sie nicht mehr erreichbar waren.<BR \/><BR \/>Insgesamt stellte die Polizei im Zuge dieser Operation rund 8,1 Kilogramm Kokain, mehr als 22 Kilogramm Marihuana und circa 6,6 Kilogramm Cannabisharz sowie 23.000 Euro an Bargeld sicher. Bis auf eine Person wurden alle Tatverdächtigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.<h3>\r\nWeitere Festnahmen im April<\/h3>Im Rahmen weiterer Nachforschungen beobachteten EGS-Beamte die Übergabe einer Tasche zwischen einem 34-jährigen bosnischen und einem 31-jährigen serbischen Staatsbürger. Bei der Festnahme des Älteren kamen mehr als ein Kilogramm Marihuana und 2300 Euro an Bargeld zum Vorschein. In einem von ihm genutzten Apartment wurden zusätzlich 600 Gramm Kokain und weitere 26.000 Euro sichergestellt. Für den Jüngeren klickten wenig später im Bereich seiner Unterkunft in Penzing ebenfalls die Handschellen. Er hatte 3000 Euro bei sich. In seiner Wohnung stießen die Ermittler auf rund 28,5 Kilogramm Marihuana, knapp 400 Gramm Kokain und mehr als 13.000 Euro. Beide Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.