Ein 53-jähriger Albaner wurde wegen mutmaßlichen Kokainhandels angezeigt. Bei ihm wurden 25 Gramm Kokain und eine mit weißem Pulver verschmutzte Präzisionswaage gefunden.<BR \/><BR \/>Ein 38-jähriger Nigerianer wurde nach einem Streit in der Kapuzinergasse wegen Hehlerei angezeigt. Bei ihm wurden ein offenbar gestohlenes Kleidungsstück und ein auf eine andere Person ausgestelltes Methadonfläschchen gefunden. Da er sich zudem illegal in Italien aufhielt, wurde er ins Rückführungszentrum nach Mailand gebracht.<BR \/><BR \/>Wegen versuchten Diebstahls in Geschäften wurden außerdem eine 19-jährige Albanerin und ein 31-jähriger Marokkaner angezeigt. Zwei weitere Männer wurden wegen Hehlerei bzw. Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot angezeigt.