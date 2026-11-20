Einer Streife der Staatspolizei fiel am Mittwochnachmittag im Bozner Stadtgebiet ein großer SUV mit französischem Kennzeichen auf. Als die Beamten den Lenker zum Anhalten aufforderten, ignorierte dieser die Signale und setzte seine Fahrt fort. Nach einer kurzen Verfolgung konnte das Fahrzeug schließlich in der Ortlerstraße gestoppt werden.<BR \/><BR \/>Bereits bei einer ersten Durchsuchung des Wagens vor Ort wurden die Polizisten fündig: Im Fahrzeug versteckt lagen 25 Gramm Kokain.<h3>\r\nPistole hinter Armaturenbrett-Verkleidung entdeckt<\/h3>Um den Wagen genauer unter die Lupe nehmen zu können, brachten die Beamten den Verdächtigen samt SUV zur Quästur. Dort unterstützten Spezialisten der Kriminalpolizei die weitere Durchsuchung des Fahrzeuginnenraums – mit Erfolg: In einer Vertiefung unterhalb des Handschuhfachs bemerkten die Ermittler mehrere lose Schrauben.<BR \/><BR \/>Nachdem sie die Verkleidung entfernt hatten, kam zunächst ein Magazin zum Vorschein. Nach dem vollständigen Ausbau des Handschuhfachs stellten die Polizisten schließlich eine Pistole der Marke Beretta (Kaliber 7,65) samt dazugehörigem Magazin sicher, das mit sechs Patronen geladen war.<BR \/><BR \/>Umgehend eingeleitete Überprüfungen ergaben, dass die Schusswaffe aus einem Diebstahl stammte: Sie war bereits im Jahr 2013 bei einem Wohnungseinbruch in Udine entwendet worden.<BR \/><BR \/>Der tunesische Staatsbürger wurde daraufhin wegen Hehlerei, unerlaubten Waffenbesitzes sowie Drogenbesitzes zum Zweck des Handels verhaftet. Nach Abschluss der Amtshandlungen auf der Quästur überstellten ihn die Beamten in das Bozner Gefängnis.