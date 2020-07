Kokain und Marihuana sichergestellt: 36-Jähriger Mazedonier angezeigt

Der in Gröden wohnhafte und bereits polizeibekannte Mann war schon seit längerem im Visier der Ordnungshüter gewesen. Nachdem mehrere Hinweise zu ungewöhnlichen Besuchen und Bewegungen in der Nähe seiner Unterkunft vonseiten der Bevölkerung eingegangen waren, wurde der Mann kürzlich beim Verlassen seiner Wohnung einer Kontrolle unterzogen.Der 36-Jährige reagierte nervös und aufgebracht, hatte er doch in den Taschen seiner Kleidung mehrere bewusstseinserweiternde Substanzen versteckt.Bei einer Hausdurchsuchung wurden schließlich 5 Gramm Kokain, rund 30 Gramm Marihuana, 4 Marihuana-Pflanzen sowie eine Präzisionswaage sichergestellt.Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt, die sichergestellten Substanzen wurden zur Kontrolle an das Drogen-Analyselabor der Carabinieri von Leifers übergeben.

