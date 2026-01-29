Die Kontrolltätigkeit der Carabinieri von Brixen zeigt wohl Wirkung: In den vergangenen Tagen ist es den Einsatzkräften gelungen, eine mutmaßliche Drogendealertätigkeit aufzudecken und sowohl Kokain als auch eine Stichwaffe im Stadtgebiet sicherzustellen.<BR \/><BR \/>Der Einsatz erfolgte gegen 16.45 Uhr in der Nähe der Brücke in der Cesare-Battisti-Straße. Die Beamten beobachteten einen Mann, der ein Päckchen bei einer Holzhütte entlang des Radwegs in der Kempter-Straße versteckte haben soll und sich dann rasch entfernte.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri überprüften den Bereich und wurden fündig: unter einem Laubhaufen entdeckten sie vier blaue Zellophanpäckchen mit insgesamt rund 1,98 Gramm Kokain.<BR \/><BR \/>Kurze Zeit später gelang es den Carabinieri von Brixen gemeinsam mit Beamten der Station Vintl den Verdächtigen ausfindig zu machen. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann mit Wohnsitz in Franzensfeste. Er wurde einer Personen- und Fahrzeugdurchsuchung unterzogen.<BR \/><BR \/>In seinem Fahrzeug, einem Audi A6, fanden die Beamten ein auf Sardinien gefertigtes Klappmesser mit einer Gesamtlänge von 20 Zentimetern, das im Erste-Hilfe-Set versteckt war. Für das Mitführen der Waffe konnte der Mann laut Aussendung keine Rechtfertigung vorbringen. Sowohl die Betäubungsmittel als auch das Messer wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Der 31-Jährige wurde angezeigt. Ihm werden der Besitz von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Handels sowie das unerlaubte Mitführen von Gegenständen, die geeignet sind, Personen zu verletzen, zur Last gelegt.