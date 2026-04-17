Der Mann ging den Ordnungshütern bei einer einfachen Verwaltungskontrolle ins Netz, in deren Zusammenhang er gebeten wurde, Angaben zu seinem Wohn- und Aufenthaltsort zu machen. Eine Streife machte sich daraufhin auf zu einem Hotel in Schenna, wo der Albaner als Gast gemeldet war. <BR \/><BR \/>Bereits beim Betreten des Zimmers fielen den Carabinieri einige geöffnete Pakete ins Auge, die deutlich sichtbar auf dem Tisch abgelegt worden waren. Der Verdacht auf illegale Machenschaften veranlasste die Ordnungshüter schließlich, eine gründliche Durchsuchung des Raumes und der Person selbst durchzuführen.<BR \/><BR \/>Schlussendlich bestätigte sich die anfängliche Vermutung. Sichergestellt wurden 465 Gramm Kokain, versteckt in einem Kleiderschrank, zwei digitale Präzisionswaagen mit Rückständen des Rauschgifts, Material zum Verpacken von Einzeldosen, 360 Euro in bar sowie eine umgebaute Schreckschusspistole, ein Magazin und fünf Patronen vom Kaliber 9x17 mm. Die Waffe wird nun weiteren technischen Untersuchungen unterzogen. <BR \/><BR \/>Der 32-jährige Albaner wurde festgenommen und ins Gefängnis von Bozen überstellt.