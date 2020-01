Kokaindealer in Schlanders festgenommen

Die Carabinieri von Schlanders hatten mehrere Hinweise über einen sich verdächtig verhaltenden Mann erhalten, der sich in den Grünzonen von Schlanders herumtrieb und sich immer wieder mit Jugendlichen unterhielt.





Da die Ordnungshüter vermuteten, dass Drogenhandel im Spiel sein könnte, gingen sie der Sache nach. Die Ermittlungen konzentrierten sich bald auf einen 27-jährigen Mann aus Schlanders, der bereits aktenkundig war.Am Donnerstagabend schritten die Carabinieri in Aktion und überraschten den Mann in seiner Wohnung, die ebenso wie er selbst gründlich kontrolliert wurde.Der 27-Jährige hatte mehrere Dosierungen Kokain sowie eine Präzisionswaage in seiner Hosentasche, auch in der Wohnung wurden einige Portionen des Rauschgifts gefunden.Insgesamt beschlagnahmten die Carabinieri 20 Gramm Kokain, 5 Gramm Verschnittstoff sowie Verpackungsmaterial.Der Schlanderser wurde wegen Drogenhandel festgenommen und ins Gefängnis von Bozen gebracht.

liz