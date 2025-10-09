<BR \/><BR \/>Am Dienstagnachmittag schlug das Einsatzteam für städtische Sicherheit der Stadtpolizei Bozen nach geduldiger und sorgfältiger Beobachtung zu, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde Bozen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223190_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf den Talferwiesen wurde ein junger tunesischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz nahe eines umzäunten Schulgeländes auf frischer Tat ertappt: Er soll dort Drogen verkauft haben. <BR \/><h3>\r\n12,32 Gramm Kokain und 1,43 Gramm Haschisch <\/h3>\r\nBei der Kontrolle wurden 12,32 Gramm Kokain, 1,43 Gramm Haschisch sowie 50 Euro Bargeld sichergestellt. Der Mann, der den Behörden bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt ist, wurde gestellt und auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Der Kampf gegen den Handel und den Konsum von Drogen bleibt eine Priorität der Stadtpolizei – insbesondere in sensiblen Bereichen und in der Nähe von Schulen. Die Kontrollen werden auch in Zukunkt weiter fortgesetzt.