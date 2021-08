Kolfuschg: 62-Jährige stürzt bei Bergabstieg – mittelschwer verletzt

Eine 62-jährige Frau aus Parma rutschte am Freitagnachmittag beim Abstieg vom Pisciadù im geröllreichen, schluchtartig eingefurchten Val de Mesdì auf dem Normalweg , Richtung Kolfuschg, aus. Dabei rutschte sie einige Meter über das Geröll nach unten und zog sich mittelschwere Verletzungen am Arm und am Brustkorb zu.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 konnte die Patientin in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Corvara mittels Seilwinde bergen. Sie wurde in die Notaufnahme des Brixner Krankenhauses gebracht.

