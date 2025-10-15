<BR \/><BR \/>Zunächst hatte man einen Unfall mit eingeklemmten Personen befürchtet. Der betroffene Lenker eines Wohnmobils habe sich aber lediglich nicht aus seinem Fahrzeug getraut, nachdem dieses drohte, rückwärts abzustürzen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226604_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAuch Aiut Alpin alarmiert <\/h3>\r\nDie Freiwilligen Feuerwehren Kolfuschg und Corvara rückten heute Abend gegen 19.20 Uhr zum Einsatz aus. Alarmiert wurde auch der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites – der musste schlussendlich aber nicht landen und flog zurück zur Basis. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226607_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Indes kümmerten sich die Wehrleute um die Bergung des Fahrers und seines Wohnmobils. Laut Informationen der Einsatzkräfte zog sich der Verunfallte keine Verletzungen zu.