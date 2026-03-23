An Bord befanden sich nach Angaben des Luftwaffenkommandeurs General Carlos Fernando Silva 114 Passagiere sowie 11 Besatzungsmitglieder. 67 Menschen seien lokalen Berichten zufolge bislang gerettet worden. Die Ursache des Unglücks ist bisher unklar.<BR \/>In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigten eine große graue Rauchwolke und Trümmerteile am Unglücksort. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292736_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anwohner und Sicherheitskräfte hätten sich umgehend auf den Weg gemacht, um Verletzte zu versorgen, berichtete der Radiosender Bluradio. Dutzende Menschen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, mehrere in kritischem Zustand, zitierte Bluradio einen lokalen Beamten.