Brand unterstützte früher politische Kampagnen der Linken, hat sich inzwischen aber als konservativer Guru und Verschwörungstheoretiker neu erfunden. In Onlinediensten hat er Millionen von Followern.<BR \/><BR \/>Die Verhandlungen in dem Prozess sollen am Mittwoch beginnen, das Urteil wird für Mitte Dezember erwartet. Brand hatte seine Karriere als Stand-up-Comedian begonnen, bevor er Moderator beim Musiksender MTV und Gastgeber von Reality-Fernsehserien wurde.<BR \/><BR \/>Von 2006 bis 2008 moderierte er eine Radiosendung der BBC. Er musste nach einem geschmacklosen Live-Streich gehen, bei dem er eine anzügliche Sprachnachricht auf der Mailbox eines Schauspielers hinterlassen hatte, in der es um dessen Enkelin ging.