Mich zum Beispiel wurmt die offensichtlich pathologische Allergie gegen unsere historischen Ortsnamen. Und zwar gewaltig. Trotzdem werde ich mir das Spektakel nicht vermiesen lassen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73263570_quote" \/><BR \/><BR \/>In einer Woche starten die Wettkämpfe. Und selbstverständlich hoffe ich auf Südtiroler Medaillen. Auf jede einzelne werde ich anstoßen. Mit einem edlen Tropfen aus der Heimat. Allerdings nicht dort, wo offiziell gefeiert wird. Denn dort muss man Südtiroler Etiketten mit der Lupe suchen. <BR \/><BR \/>Zum Glück haben wir unsere eigenen Keller. Uralt, wie unsere Geschichte. Auch wenn diese immer öfter vergessen wird. Oder vielmehr verleugnet. <BR \/><BR \/>Von allen möglichen Seiten. Hier und auf der anderen Seite des Brenners. Richtig ist anders. Für mich zumindest. Deshalb werde ich auch diesmal wieder auch jede Medaille für Nord- oder Osttirol begießen. <BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>