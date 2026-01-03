Um die Jahreswende blickt man automatisch zurück. Die vergangenen Monate sind noch nah genug, um sich an Details zu erinnern, und gleichzeitig weit genug entfernt, um sie nüchtern zu betrachten. Was ist gut gelaufen? Was weniger? Und an welchen Stellen hätte man anders handeln können? Solche Rückblicke haben wenig mit Selbstoptimierung zu tun, sondern eher mit Orientierung. Sie helfen, das eigene Handeln einzuordnen, ohne jedes Ereignis überzubewerten.<BR \/><BR \/>Dabei geht es nicht darum, sich selbst oder andere für Fehler abzuurteilen. Fehler gehören dazu. Sie passieren im Privaten wie im Beruf, aus Überforderung, aus Unachtsamkeit oder schlicht, weil man Situationen falsch eingeschätzt hat. Kaum jemand trifft immer die richtige Entscheidung, vor allem nicht unter Druck. Entscheidend ist nicht der Fehler selbst, sondern der Umgang damit. Dazu zu stehen, Konsequenzen zu akzeptieren und beim nächsten Mal bewusster zu handeln, ist meist hilfreicher als jede nachträgliche Rechtfertigung oder das Verschieben von Verantwortung.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72874818_quote" \/><BR \/><BR \/>Was allerdings nicht einfach hingenommen werden darf, sind Ungerechtigkeiten. Dafür gibt es keinen überzeugenden Grund. Niemand muss akzeptieren, unfair behandelt zu werden – weder im Job noch im persönlichen Umfeld. Und ebenso wenig sollte man wegsehen, wenn andere betroffen sind. Fairness ist keine Frage von Sympathie, sondern von Haltung.<BR \/><BR \/>Ungerechtigkeit wird nicht dadurch kleiner, dass man sie ignoriert. Sie wird nur leiser und damit schwerer greifbar. Hier braucht es den Mut, Dinge klar zu benennen, auch wenn das unbequem ist oder Widerstand auslöst. Zivilcourage zeigt sich selten in großen Gesten. Oft reicht es, nicht zu schweigen, eine Nachfrage zu stellen oder deutlich zu machen, dass etwas so nicht in Ordnung ist.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72874819_quote" \/><BR \/><BR \/>Gleichzeitig bringt es wenig, sich dauerhaft in der Opferrolle einzurichten. Jammern verändert nichts. Wer glaubt, die Welt sei grundsätzlich gegen ihn, gibt einen Teil der eigenen Handlungsmöglichkeiten ab. Das eigene Leben lässt sich nicht vollständig steuern, aber beeinflussen sehr wohl. Verantwortung beginnt dort, wo man aufhört, alles auf äußere Umstände zu schieben, und sich fragt, was man selbst beitragen oder verändern kann.<BR \/><BR \/>Das neue Jahr ist keine Garantie auf Besserung. Aber es ist eine Gelegenheit. Nicht für große Vorsätze oder perfekte Pläne, sondern für klare Entscheidungen: Fehler anerkennen, Ungerechtigkeiten benennen, Verantwortung übernehmen. Mehr braucht es nicht.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:arnold.sorg@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">arnold.sorg@athesia.it<\/a>