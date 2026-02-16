<BR \/> Einmal mehr hat sich gezeigt, wie nahe Sieg und Niederlage beieinanderliegen. Was haben wir unseren Athletinnen und Athleten bei der Heimolympiade die Daumen gedrückt.<BR \/><BR \/>Dass Dorothea Wierer bei ihren Abschiedsrennen die eine oder andere Scheibe zu viel stehen gelassen hat, hat im Herzen wehgetan. Nicht nur Südtirol würde dieser Ausnahmeathletin zum Karriereende noch einmal eine Olympiamedaille in einem Einzelrennen gönnen. <BR \/><BR \/>Dass sie einer der Topstars in der Szene ist, hat sie gestern eindrücklich bewiesen, raste in der Verfolgung von Rang 44 auf Platz neun vor. Aber auch abseits der Loipe ist Wierer eine der ganz Großen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73536908_quote" \/><BR \/><BR \/>Nicht nur deshalb wird Doro Wierer in die Sportgeschichtsbücher eingehen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.eschgfaeller@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.eschgfaeller@athesia.it<\/a>