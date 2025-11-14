Etwa der Influencer mit akuter Geschichtsallergie, dem unsere Muttersprache offenbar auf die falsche Seite der Zunge geraten ist. Oder der deutsche TV-Moderator, der aus der untersten Schublade kriecht und ganze Landesteile beleidigt. Und natürlich die Nationalisten, die immer mehr Aufwind haben. Selbst aus den römischen Gerichtshallen kam zuletzt ein raues Lüftchen – das, wie manche meinen, Sturmstärke erreichen könnte. <BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72280384_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Und dann schießen wir uns noch regelmäßig selbst ins Knie. Um danach ganz verdattert dreinzuschauen. Vielleicht weil wir vergessen haben, wer wir sind, woher wir kommen und was Zusammenhalt bedeutet. Wir sollten einmal alle gemeinsam in den Krankenstand gehen. Weil dort hat man Zeit, um ein bisschen nachzudenken.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>