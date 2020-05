Kompatscher: Gratistests für Touristen

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher kündigte in einem Interview in der Radiosendung „Centocittà“ von Rai Radio 1 kostenlose Coronatests für Urlauber an. Allerdings nicht für alle, sondern nur für jene, die in Hotels untergebracht sind, die mit einer mit einer sogenannten Covid Protected Area ausgestattet sind.