Am frühen Nachmittag nahm der Landeshauptmann im Palazzo del Pegaso an der Sitzung der Kommission für institutionelle Angelegenheiten und Berggebietspolitik teil. Die Sitzung wurde von Leonardo Lotto, Landesrat aus dem Aosta, koordiniert. Daran beteiligten sich auch der Präsident des Nationalen Rates für Wirtschaft und Arbeit (CNEL), Renato Brunetta, sowie Paola D’Avena, Leiterin der Abteilung für regionale Angelegenheiten und Autonomien im Präsidium des Ministerrates.<BR \/><BR \/>Anschließend besuchte Kompatscher die Eröffnung des Dorfes für Sport, Wohlbefinden und Zivilschutz. Dort ist auch die Südtiroler Agentur für Bevölkerungsschutz mit einem eigenen Stand vertreten. Ebenso nahm er an der Eröffnung des Dorfes der Regionen teil, in dem das Land Südtirol ebenfalls mit einem Informationsstand präsent ist.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377600_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Das Festival der Regionen ist gewissermaßen eine Messe, bei der jedes Gebiet seine Besonderheiten präsentiert“, erklärte der Landeshauptmann. „Im Zivilschutzdorf zeigen wir, welche Aufgaben der Südtiroler Bevölkerungsschutz übernimmt, wie wir planen, welche Maßnahmen wir zur Vorbeugung ergreifen und wie wir im Ernstfall handeln. Gleichzeitig tauschen wir uns mit den anderen Regionen aus und versuchen zu verstehen, wie sie mit ihren Herausforderungen umgehen.“<BR \/><BR \/>Gerade der persönliche Kontakt und der gegenseitige Austausch seien wichtige Aspekte des Festivals, betonte Kompatscher. „Unsere Mitarbeiterinnen haben mir am Stand im Dorf der Regionen berichtet, dass dieser beim Publikum auf großes Interesse stößt. Besonders gefragt ist unser Umgang mit Fragen der Mobilität“, schloss der Landeshauptmann.