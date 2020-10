Kompatschers Appell: „Schulferien nutzen, um Infektionswelle zu brechen“

„Die Welle ist heftiger und schneller gekommen, als von den Experten angenommen. Ich rufe die Südtirolerinnen und Südtiroler daher auf: Schränken wir unsere Kontakte ein, setzen wir jetzt auf bewussten, verantwortungsvollen Verzicht!“, so Kompatscher.In seiner Botschaft betont der Landeshauptmann darauf ein, dass die Landesregierung neue einschränkendere Vorbeugeregeln gegen das Coronaviurs erlassen musste, die seit dem heutigen Samstag gelten (STOL hat berichtet) Ziel bleibe es, die Kleinkinderbetreuung, Kindergarten und Schule aufrecht zu erhalten und das Arbeitsleben weitgehend zu sichern. Um dies zu erreichen, ersucht Kompatscher die Bevölkerung, vor allem in der Freizeit auf Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Haushalts weitgehend zu verzichten.Die beginnenden neuntägigen Schulferien seien dazu eine „große Chance“. Es gelte, sie zu nutzen: „Vermeiden wir in dieser Zeit weitgehend soziale Kontakte, brechen wir die Welle, damit wir danach wieder möglichst rasch die Einschränkungen wieder zurück nehmen können, denn das ist unser aller Ziel!“

stol/lpa