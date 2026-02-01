Über 1.250 Feuerwehrleute aus ganz Italien nahmen an der 40. Ausgabe der Wintersportmeisterschaften teil, die vom 29. bis 31. Jänner in Folgaria stattfanden. Auch Südtirols Feuerwehrleute überzeugten mit starken Leistungen in den Disziplinen Ski Alpin, Langlauf und Skitouren, wie der Landesfeuerwehrverband in einem Beitrag auf „Facebook“ schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269144_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269147_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Mannschaft der Berufsfeuerwehr Bozen holte insgesamt vier Gold- und zwei Silbermedaillen nach Hause. Zusätzlich konnten zahlreiche weitere Top-Platzierungen durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren erzielt werden, heißt es weiter in dem Beitrag.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269153_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben dem sportlichen Wettbewerb standen vor allem Kameradschaft, Austausch und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Die Veranstaltung bot eine wertvolle Gelegenheit, sich überregional zu vernetzen sowie Fitness und Teamgeist unter Beweis zu stellen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269156_image" \/><\/div>