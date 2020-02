Helsinki: 0 tote Radfahrer und Fußgänger 2019

Das vergangene Jahr sei damit das erste ohne Todesopfer unter Passanten und Radfahrern, seit 1960 damit begonnen worden sei, Statistiken über Verkehrstote zu erheben, teilte die Stadt am Montag mit.Zu den Schlüsselfaktoren habe unter anderem eine Verringerung der Höchstgeschwindigkeiten gezählt, erklärte Vize-Bürgermeisterin Anni Sinnemäki. Diese sind in Helsinki seit den 1970er-Jahren konstant gesenkt worden.In den meisten Wohngebieten und im Stadtkern gilt heute als Limit 30 Kilometer pro Stunde, auf Hauptverkehrsadern sind es 40 Kilometer pro Stunde und in Vororten 50 Kilometer pro Stunde.Insgesamt kamen 2019 3 Verkehrsteilnehmer auf Helsinkis Straßen ums Leben – ein Auto- und 2 Motorradfahrer. Solch einen niedrigen Gesamtwert hatten die Finnen schon einmal 2016 erreicht, damals waren allerdings 2 Passanten unter diesen Verkehrstoten.Das opferreichste Jahr im Verkehr von Helsinki war bisher 1965 mit 84 Todesopfern, seitdem waren die Zahlen im Laufe der Jahrzehnte gesunken.

apa/dpa