Das letzte Mal gesehen wurde Dr. Reitz am Mittwoch, daraufhin startete gestern am späten Abend eine Suchaktion. „Diese gestaltet sich als sehr schwierig", heißt es seitens Carabinieri. Der 77-Jährige war allein und hatte kein Smartphone bei sich, wodurch man ihn hätte orten können.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Vermissten war der Supermarkt Despar in Völs. Worüber sich die Ermittler nun sicher sind, ist, dass Dr. Reitz anschließend mit einem Bus weiter nach Seis gefahren ist.

Dr. Reitz trägt Wanderbekleidung mit Rucksack, ist Brillenträger und 1,81 Meter groß. Die Einsatzkräfte bitten um Hinweise aus der Bevölkerung – Informationen sollen über die Notrufnummer 112 bzw. den Carabinieri von Völs weitergegeben werden.