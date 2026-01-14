Südtirol trauert um den am Montag verstorbenen ehemaligen Südtiroler Parlamentarier, Mitglied mehrerer Autonomie-Kommissionen und Wegbereiter der Südtirol-Autonomie, Roland Riz. Wer Roland Riz auch in schriftlicher Form die letzte Ehre erweisen möchte, kann sich in ein Kondolenzbuch des Landes Südtirol eintragen.<h3>\r\n„Einer der ganz Großen für Südtirol“<\/h3>Er sei einer der ganz Großen für Südtirol gewesen, sagt Landeshauptmann a.D., Luis Durnwalder, im STOL-Interview <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/luis-durnwalder-ueber-roland-riz-war-einer-der-ganz-grossen-fuer-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie das ganze Interview). <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher betont, dass Riz „einer der wichtigsten Mitgestalter der Südtirol-Autonomie gewesen sei, der mutig und klug für Südtirol und seine Anliegen gekämpft hat“. „Durch seine außerordentliche Fachkompetenz genoss Roland Riz auch über Südtirol hinaus, in Rom und international, großes Ansehen. Vor allem sein Sinn für das Machbare machte Riz zu einem prägenden Gestalter unserer Autonomie“, so Kompatscher.<h3>\r\nKondolenzbuch für alle Bürger von 8 bis 18 Uhr<\/h3>Das Kondolenzbuch für Roland Riz liegt in Absprache mit der Familie des Verstorbenen seit dem gestrigen Dienstag im Spiegelsaal im Landhaus 1 in Bozen auf. Wer den Verstorbenen mit einer Eintragung würdigen möchte, kann dies bis Freitag, 16. Jänner, an Wochentagen jeweils von 8 bis 18 Uhr tun, am Freitag von 8 bis 14 Uhr. <BR \/><BR \/>Am Tag des Abschiedsgottesdienstes liegt das Kondolenzbuch im Dom von Bozen auf.<BR \/><BR \/>Im Anschluss wird das Buch im Namen der Landesregierung an die Familie des Verstorbenen übergeben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/roland-riz-13-01-2026\/anzeigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für Roland Riz anzünden.<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Roland%20Riz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Tod von Roland Riz lesen Sie hier. <\/a><\/b>