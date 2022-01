Kongo: Festnahmen nach Tod des italienischen Botschafters

Attanasio sei das Opfer eines missglückten Entführungsversuchs geworden, sagten die Ermittler. Die Verdächtigen hätten ursprünglich vorgehabt, den Diplomaten zu entführen, um ein Lösegeld in Millionenhöhe zu verlangen, so die Behörden.Mehrere andere Menschen aus dem Konvoi wurden verwundet. Ranger, die zufällig in der Nähe waren, schlugen den Angriff wenig später zurück. Der 43-jährige Diplomat erlag seinen schweren Verletzungen.Der Konvoi war von Goma zu einem Schulspeisungsprojekt in der Rutshuru-Region unterwegs – auf einer Straße, die laut WFP zuvor für Reisen ohne Sicherheitseskorten freigegeben worden war.

dpa