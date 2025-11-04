<BR \/>Die vom WIFO im Oktober unter Südtirols Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführte Erhebung zeigt eine leichte Verbesserung des Vertrauens im Vergleich zur vorherigen Umfrage im Juli. Der Konsumklimaindex liegt nun bei -7,6 Punkten.<h3>\r\nVerbesserung finanzielle Lage <\/h3>Die Verbesserung betrifft insbesondere die Einschätzungen der Befragten zur finanziellen Lage ihrer Familie in den vergangenen Monaten und die Kaufabsichten für langlebige Güter, wie z. B. Haushaltsgeräte und Möbel. Leicht verschlechtert haben sich hingegen die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher hinsichtlich der Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft in den kommenden Monaten. <h3>\r\nNiedrige Arbeitslosenquote<\/h3>Was den Arbeitsmarkt betrifft, so gehen die Haushalte davon aus, dass die bereits sehr niedrige Arbeitslosenquote in den kommenden Monaten noch weiter sinken könnte. Die Verbesserung des Konsumklimas betrifft vor allem die Selbständigen und die junge Bevölkerung unter 30 Jahren.<h3>\r\nEuropaweiter Vergleich<\/h3>In Europa hat sich das Konsumklima in den letzten drei Monaten hingegen leicht verschlechtert. Im Oktober ging der Index für die Europäische Union (EU27) gegenüber Juli um 1,2 Punkte auf -14,7 Punkte zurück. Er liegt somit 7,1 Punkte unter dem Südtiroler Wert. In Italien blieb das Vertrauen der Konsument\/innen gegenüber dem Sommer unverändert bei -16,4 Punkten. In Deutschland und Österreich, den wichtigsten Handelspartnern Südtirols, nahm das Konsumklima um 2,5 bzw. 1,5 Punkte ab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234119_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Wichtiges Zeichen für die Zukunft“<\/h3>Der Präsident der Handelskammer, Michl Ebner, betont: „Trotz der ungewissen internationalen Lage liegt das Vertrauen der Südtiroler Unternehmen und Familien weiterhin über dem europäischen und italienischen Durchschnitt. Dies ist ein wichtiges Zeichen für die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaft in schwierigen Zeiten.“