Kontakte zu Bataclan-Attentäter: Algerier in Italien festgenommen

Die Polizei hat in der süditalienischen Hafenstadt Bari einen 36-jährigen Algerier festgenommen. Er soll direkt mit den Attentätern in Verbindung gewesen sein, die 2015 die islamistischen Anschläge im Fußballstadion Stade de France, im Konzertsaal Bataclan, sowie in Bars und Restaurants in Paris verübt hatten. Dabei wurden 130 Menschen getötet und mehr als 350 Personen verletzt.