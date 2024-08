Kontaminierte Grillbriketts beschlagnahmt – Südtirol betroffen

Der Richter in Trient hatte auf Anfrage der Staatsanwaltschaften von Bozen und Trient die Beschlagnahmung der Grillbriketts angeordnet. Die Briketts seien aus schlechter Asche hergestellt worden, die bei der Produktion von Synthesegas entstanden war.Das Produkt soll erhöhte Werte einer Art Kohlenwasserstoff und erhöhte Dioxinwerte aufweisen und sei deshalb ungeeignet, um Lebensmittel zu grillen, so die Carabinieri Die Produktion und der Handel der Grillbriketts sollen über ein internationales Netzwerk gelaufen sein, das in Südtirol, Österreich, Deutschland, Kroatien, Serbien und der Schweiz tätig ist.