Die gezielten Verkehrskontrollen wurden von der Motorisierung gemeinsam mit der Ortspolizei Vinschgau durchgeführt. Ins Visier genommen wurden dabei vor allem Motorräder, die auf der beliebten und stark befahrenen Passstraße unterwegs waren. Das Ergebnis zeige, wie wichtig solche Kontrollen für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer seien, so die Einsatzkräfte.<h3>\r\n79 Fahrzeuge aus elf Ländern kontrolliert<\/h3>Insgesamt wurden 79 Fahrzeuge überprüft. Die Lenker kamen aus weiten Teilen Europas: 24 aus Italien, 23 aus Deutschland, 14 aus der Schweiz, sechs aus Österreich, vier aus Polen, jeweils zwei aus Norwegen und Frankreich sowie jeweils einer aus Ungarn, Spanien, Kroatien und Bosnien und Herzegowina.<BR \/><BR \/>Bei den Kontrollen wurden 13 Berichte erstellt und insgesamt 23 technische Übertretungen festgestellt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348113_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders häufig fielen die Fahrzeuge durch übermäßige Lärmentwicklung und nicht vorschriftsgemäße Umbauten oder Ausstattungen auf. Fünfmal wurden Überschreitungen der zulässigen Lärmwerte festgestellt. In vier Fällen waren die Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht, viermal entsprachen die Fahrtrichtungsanzeiger nicht den Vorschriften und bei weiteren vier Fahrzeugen fehlten die vorgeschriebenen roten Rückstrahler.<BR \/><BR \/>Hinzu kamen zwei nicht ordnungsgemäße Rückblickeinrichtungen, zwei nicht typengenehmigte Luftfilter sowie zwei Fahrzeuge mit abgefahrenen Reifen.<h3>\r\nZwei Lenker ohne Versicherungsschutz<\/h3>Besonders gravierend: Zwei Lenker waren ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs.<BR \/><BR \/>Für die Betroffenen hatte die Kontrolle unmittelbare Folgen. Neben empfindlichen Verwaltungsstrafen wurden die notwendigen Maßnahmen zur Unterbindung der Weiterfahrt getroffen. Die betroffenen Fahrzeuge wurden abgeschleppt und versiegelt, bis der verpflichtende Haftpflichtversicherungsschutz nachgewiesen werden kann.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348116_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Gerade auf einer anspruchsvollen und stark befahrenen Passstraße wie jener am Stilfserjoch können technische Mängel schwerwiegende Folgen haben. Abgefahrene Reifen, unzulässige Umbauten oder mangelhafte sicherheitsrelevante Einrichtungen stellen nicht nur für die jeweiligen Lenker, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer ein erhöhtes Risiko dar“, schreiben die Ordnungskräfte in einer Aussendung.