Kontrolle verloren: Unfall beim Kreisverkehr in Lichtenberg

Foto: © FF Lichtenberg

Foto: © FF Lichtenberg

Foto: © FF Lichtenberg

Der Autofahrer, ein Südtiroler, der allein in seinem weißen Wagen saß, kam am Samstag kurz vor 22 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Landesstraße in Lichtenberg von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Kreisverkehr liegen.Erste Meldungen, wonach der Fahrer im Auto eingeklemmt worden sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon.Die Besatzungen eines Notarzteinsatzfahrzeuges der Weiß-Kreuz-Sektion Schlanders und eines Rettungswagens des Weißen Kreuzes aus Prad kümmerten sich um den Fahrer. Er wurde ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht.Die Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Lichtenberg und Schluderns unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten.Die Carabinieri ermitteln.