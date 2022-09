Kontrollen: Alkolenker mit 1,3 Promille aus dem Verkehr gezogen

Von Montag bis Sonntag kontrollierten 5 Streifen verstärkt am Mendelpass, im Pustertal und in Gröden. Insgesamt kontrollierte die Polizei 52 Motorräder und 14 Pkw. Dabei wurden 17 Verstöße gegen die Verkehrsordnung festgestellt.Am Samstag gegen 4.30 Uhr ging der Polizei bei der Mautstelle in Sterzing außerdem ein Fahrer unter erhöhtem Alkoholeinfluss ins Netz. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem 32-jährigen Einheimischen wurde der Führerschein entzogen. Anschließend wurde er angezeigt.Auch in den nächsten Wochen werden die Kontrollen fortgeführt, so eine Aussendung der Polizei.