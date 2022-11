Kontrollen am Brenner: 2 Personen verhaftet

Die Kontrollen an der Mautstelle der A22, am Zugbahnhof Brenner und auf der Staatsstraße zielten auf Personen ab, die nach Italien reisen wollten.Insgesamt wurden 79 Personen kontrolliert, 23 wurden anschließend auf die Station begleitet, um die Dokumente eingehend zu überprüfen.Am Bahnhof wurde ein Mann aus Marokko verhaftet, der 2019 des Landes verwiesen worden war und nun versuchte, erneut einzureisen.Auf der Autobahn hingegen wurde ein Rumäne am Lenkrad eines Firmenfahrzeugs angehalten. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Misshandlung innerhalb der Familie von einem Jahr, 11 Monaten und 26 Tagen vor. Auch für ihn klickten die Handschellen.