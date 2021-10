Kontrollen am Brenner: 3 Personen festgenommen

Die Kontrollen wurden sowohl am Zugbahnhof Brenner als auch an der Mautstelle Sterzing durchgeführt.So wurden am Dienstag 2 Reisende aus dem Zug von München gefischt, die sich mit einer Identitätskarte aus der Schweiz und einer aus Belgien auswiesen.Da sie sich bei weitergehenden Fragen in Widersprüche verstrickten, wurden sie zur genaueren Kontrolle aufs Präsidium gebracht, wo sich schnell herausstellte, dass die Dokumente gefälscht waren. Die beiden Tunesier, 21 und 26 Jahre alt, wurden festgenommen, sie wurden bereits am Folgetag zu 12 beziehungsweise 15 Monaten Haft verurteilt.Am Mittwoch hingegen wurde – erneut bei Zugkontrollen – ein 30-jähriger Italiener aus dem Verkehr gezogen, gegen den ein Haftbefehl aus Cagliari vorlag. Er müsste eigentlich ein Jahr Haftstrafe absitzen. Auch er wurde verhaftet.

liz