Der bedeutendste Einsatz ereignete sich am Sonntagnachmittag, als Polizeistreifen zu einem Einkaufszentrum im Industriegebiet ausrückten. Dort hatte das Sicherheitspersonal ein Paar – einen Mann und eine Frau – gestoppt, die für den Diebstahl zahlreicher Produkte verantwortlich waren.<BR \/><BR \/>Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte zuvor von seinem Büro aus die Bilder der Videoüberwachungsanlage beobachtet und will gesehen haben, wie sich die beiden Personen zwischen den Verkaufsregalen bewegten, mehrere Produkte an sich nahmen und diese anschließend in einem Rucksack versteckten.<BR \/><BR \/>Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen soll eine der beiden Personen das Sicherheitspersonal angegriffen haben. Das führte zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Diese konnte durch das schnelle Eingreifen der Staatspolizei beendet werden, die die beiden Personen verhaftete und zur Quästur brachte.<BR \/><BR \/>Bei den Verhafteten handelt es sich um einen 53-jährigen italienischen Staatsbürger und eine 49-jährige kosovarische Staatsbürgerin, beide bereits polizeibekannt und wohnhaft in Meran. Beide wurden wegen räuberischen Diebstahls verhaftet und anschließend unter Hausarrest in ihre jeweiligen Wohnungen gebracht.<h3>\r\nWeitere Einsätze im Verlauf des Wochenendes<\/h3>In der vergangenen Nacht intervenierte die Polizei in einem Geschäft im historischen Zentrum von Bozen, nachdem ein Laptop entwendet worden sein soll. Durch die Auswertung der Videoüberwachung konnte der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen tunesischen Staatsbürger . Er ist bereits polizeibekannt und ist Asylwerber. Er wurde auf freiem Fuß wegen schweren Diebstahls angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Samstagnachmittag bemerkte eine Streife in der Schlachthofstraße einen ausländischen Staatsbürger, der beim Anblick der Polizei einen Gegenstand in seiner Hosentasche versteckt haben soll. Bei der sofortigen Kontrolle stellten die Beamten ein vakuumversiegeltes Päckchen mit rund 15 Gramm Haschisch sicher.<BR \/><BR \/>Der junge Mann, ein 26-jähriger tunesischer Staatsbürger mit polizeilichen Vermerken, wurde zur Quästur gebracht und wegen des Drogenbesitzes zum Zwecke des Handels angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Wochenendes wurde zudem ein 27-jähriger italienischer Staatsbürger mit polizeilichen Vorstrafen wegen des Diebstahls mehrerer Paar Schuhe in einem Einkaufszentrum angezeigt.