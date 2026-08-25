Die Kontrollen dienten dazu, die Sicherheit von Bürgern und Touristen zu gewährleisten und gefährliches Verhalten im Straßenverkehr zu verhindern. Auch die Carabinieri von Corvara in Badia und Badia standen im Einsatz.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte überwachten dabei insbesondere stark befahrene Strecken und kontrollierten die Einhaltung der Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Ein besonderes Augenmerk galt Motorrädern.<BR \/><h3>\r\n98 Fahrzeuge kontrolliert<\/h3>Insgesamt überprüften die Carabinieri 98 Fahrzeuge, darunter 32 Motorräder. Bei den Kontrollen wurden 41 Übertretungen der Straßenverkehrsordnung festgestellt und mit entsprechenden Strafen geahndet.<BR \/><BR \/>Zusätzlich wurden neun Führerscheine eingezogen. Insgesamt kam es zu einem Abzug von 165 Punkten.<h3>\r\nVerstöße gegen mehrere Verkehrsregeln<\/h3>Die festgestellten Verstöße betrafen verschiedene Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Dazu gehörten unter anderem Vorschriften zur Fahrbahnmarkierung, zur Geschwindigkeit, zum Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung sowie zum Überholen. In diesem Zusammenhang wurden auch verbotene oder gefährliche Fahrmanöver festgestellt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri wollen ihre Kontrollen auf den Bergstraßen fortsetzen. Ziel ist es, Autofahrer und Motorradfahrer für eine vorsichtige Fahrweise zu sensibilisieren und die Einhaltung der Verkehrsregeln sowie die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu fördern.