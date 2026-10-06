An den Kontrollen auf den Passstraßen waren vor allem die Motorrad- und Autostreifen der Carabinieri-Stationen Corvara und Abtei beteiligt. Insgesamt überprüften die Ordnungshüter 134 Fahrzeuge, darunter 33 Motorräder.<BR \/><BR \/>Wegen verschiedener Übertretungen stellten die Beamten insgesamt 50 Strafzettel aus. Den Betroffenen wurden in Summe 100 Führerscheinpunkte abgezogen. Ein Verkehrssünder musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.<BR \/><BR \/>Mit 1,13 Promille im Kleintransporter unterwegs<BR \/>Für Gefahr auf der Straße sorgte unter anderem ein Lenker eines Fiat Fiorino: Bei einer Kontrolle durch die Funkstreife (Radiomobile) stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann am Steuer erheblich alkoholiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,13 Promille (der gesetzliche Höchstwert liegt bei 0,5 Promille).<BR \/><BR \/>Dem Fahrer wurde der Führerschein auf der Stelle entzogen. Zudem kassierte er eine Anzeige auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft.<h3>\r\nDrogen und rezeptpflichtige Medikamente beschlagnahmt<\/h3>Auch im Bereich der Suchtgiftprävention wurden die Beamten fündig: Drei junge Personen wurden wegen des Besitzes von Drogen zum Eigengebrauch bei der Präfektur gemeldet. Bei ihnen stellten die Carabinieri eine Menge Haschisch sowie einen Blister mit vier rezeptpflichtigen Medikamentenkapseln sicher, für die die Betroffenen keine ärztliche Verschreibung vorweisen konnten.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri kündigten an, die Kontrollen auf den Dolomitenpässen fortzusetzen, um die Sicherheit für Einheimische und Urlaubsgäste weiterhin zu gewährleisten.