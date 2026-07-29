In den vergangenen Tagen führten die Carabinieri von Bruneck gemeinsam mit Beamten der Carabinieristation Corvara gezielte Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf den wichtigsten Passstraßen durch.<BR \/><BR \/> Das Ziel der Aktion: Raser zu stoppen, die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung zu überwachen und so schwere Unfälle auf den unübersichtlichen Strecken zu verhindern.<h3>\r\nZwei Führerscheine eingezogen<\/h3>Das Hauptaugenmerk der Ordnungshüter lag vor allem auf gravierenden Verstößen, die auf kurvenreichen Straßen schnell lebensgefährlich werden können – darunter überhöhte Geschwindigkeit, verbotene Überholmanöver und das Schneiden von Kurven auf der Gegenfahrbahn.<BR \/><BR \/>Die Bilanz der Kontrollaktion: Insgesamt verhängten die Carabinieri 21 Verwaltungsstrafen. Zudem wurden zwei Führerscheine auf der Stelle eingezogen und insgesamt 21 Punkte im Führerscheinregister abgezogen.<BR \/><BR \/>Wie die Carabinieri betonen, handelt es sich dabei um keinen Einzelfall. Die Aktion ist Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts für die Sommermonate. Auch in den kommenden Wochen müssen Verkehrsteilnehmer auf den Pässen mit verstärkten Kontrollen rechnen, um ein verantwortungsvolles Fahren während der touristischen Hochsaison durchzusetzen.