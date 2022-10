Kontrollen auf Passstraßen: 22 Verstöße gegen die Verkehrsordnung festgestellt

Die meisten Strafen wurden auf der Stelle bezahlt, da sie dort billiger sind und die Carabinieri heutzutage mit einem POS-Gerät ausgerüstet sind. Ausländische Gäste müssen auf der Stelle zahlen, da sonst das Fahrzeug beschlagnahmt wird. Diese Bestimmung sei notwendig, um das einzudämmen, was vor vielen Jahren geschah, nämlich dass im Ausland ansässige Personen nicht für Strafen bezahlten, die aufgrund von Problemen mit den Postdiensten in anderen Ländern nie ihr Ziel erreichten.Der häufigste Verstoß, den die Carabinieri straften, war eine überhöhte Geschwindigkeit. Jeder Fahrer müsse eine Geschwindigkeit einhalten, die den Verkehr nicht gefährde, je nach Art der Straße, des Verkehrs und auch der Wetterbedingungen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.3 ausländische Fahrer wurden mit einem Bußgeld belegt, weil ihre Reifen zu glatt waren. Dieser Verstoß könne auf Bergstraßen mit vielen Kurven und plötzlichen Wetterumschwüngen durch den Verlust der Bodenhaftung sehr schwerwiegende Folgen haben, so die Aussendung.Anschließend wurde ein Motorradfahrer gestraft, der den Schalldämpfer am Auspuff abmontiert hatte, um mehr Lärm zu erzeugen. Ihm droht nun ein Bußgeld von bis zu 344 Euro.