Kontrollen auf Talferwiesen verschärft: Drogen, Diebstahl und öffentliche Trunkenheit

Da die Kriminalität auf den Talferwiesen erneut zugenommen hat, werden dort verstärkt Kontrollen seitens der Carabinieri durchgeführt.Inmitten der Talferwiesen werden immer wieder Drogen verkauft und konsumiert, da die Leute glauben, dort schnell und einfach vor den Ordnungshütern der Carabinieri fliehen zu können. Deshalb sind am Freitagnachmittag einige Einsatzkräfte in „Zivil“ auf den Talferwiesen gewesen und haben dabei 47 Personen identifiziert.3 Personen wurden wegen Drogenbesitzes für den Eigengebrauch angezeigt: Ein 29-Jähriger aus Bozen, der im Besitz von Haschisch gewesen war, ein 19-jähriger Terlaner, der Marihuana bei sich hatte sowie ein 29-Jähriger aus Kamerun, der offiziell in Italien lebt und ebenfalls im Besitz einer geringen Menge Haschisch war.Zudem konnten die Carabinieri mit Hilfe der Spürhunde weitere 20 Gramm Haschisch und 2 Gramm Kokain beschlagnahmen. Diese waren zwischen Mauern und Hecken versteckt und bereits in Dosen aufgeteilt sowie in Plastikhüllen verpackt gewesen.Auch 4 gestohlene Fahrräder konnten sichergestellt werden, eines davon war bereits im Jahr 2020 gestohlen worden. 2 Personen kassierten eine Anzeige wegen Diebstahl und einer der beiden wurde zudem wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit angezeigt.Gegen 6 weitere Personen wurde ein Aufenthaltsverbot wegen Trunkenheit, Bettelei, oder belästigendes Verhalten ausgesprochen.Dem städtischen Dienstleister SEAB wurde außerdem eine Stelle unter der gelben Brücke gemeldet, wo es zur illegalen Entsorgung von Müll kommt.Ziel der Kontrollen ist es, das Gebiet rund um die Talferwiesen für Einheimische und Touristen sicherer zu machen.

