Es war am gestrigen Donnerstag, als die Ordnungshüter unter der Leitung des Bozner Quästors Giuseppe Ferrari umfassende Kontrollen in mehreren Betrieben des Gastgewerbes durchführten. Daran beteiligt waren neben Staatspolizei auch die Stadtpolizei, die Carabinieri, die Finanzpolizei sowie der Betriebliche Dienst für Hygiene und der Tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebs. 

Letztere beiden stellten im Zuge der Kontrollen prekäre und nicht den Vorgaben entsprechende hygienische Zustände in den Küchen einiger Gaststätten fest. Indes bemerkten die Ordnungshüter, dass einige der kontrollierten Lokale nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügten. 

Ebenfalls auffällig: Eine Reihe der kontrollierten Personen sind in Vergangenheit bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Einen von ihnen zeigte die Staatspolizei wegen Drogenkonsum an.

Noch am selben Tag verhängte die Staatspolizei sechs weitere Anzeigen. Einerseits für fünf Personen, die das Aufenthaltsverbot des Quästors missachteten – darunter eine Frau. Zudem wurde ein junger Mann wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt. Er hatte mehrere Gramm Haschisch bei sich.