<BR \/><BR \/><BR \/>Während eines Streifendienstes in der Gemeinde Sarntal kontrollierten die Beamten der örtlichen Carabinieri-Station einen Nicht-EU-Bürger, der bei der Identifizierung ein ausländisches Ausweisdokument vorzeigte.<BR \/><BR \/>Die sofort eingeleiteten Überprüfungen in den Datenbanken ergaben, dass gegen den Mann ein vom Quästor von Mailand erlassenes Ausweisungsdekret bestand.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wurde der Betroffene zur Carabinieri-Station in Bozen gebracht. Anschließend wurde er gemäß den Vorgaben der zuständigen Sicherheitsbehörde in das Abschiebezentrum von Gradisca d’Isonzo überstellt.