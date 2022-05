Kontrollen in Bozen: 3 Personen gemeldet, Drogen beschlagnahmt

Die Ordnungskräfte der Polizei setzen ihre Kontrollen in Bozen fort. So auch am Montag, wo am frühen Nachmittag Beamte der Quästur auf der Talfer-Promenade einen afghanischen Staatsbürger bemerkte, der sich beim Anblick der Beamten hastig einer Zigarettenschachtel entledigte und sie auf den Boden warf. In dem Päckchen befanden sich dreizehn verschweißte Verpackungen mit insgesamt mehr als 11 Gramm Kokain. Der bereits wegen früherer Verurteilungen bekannte Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Drogen wurden beschlagnahmt.Wenig später sahen Polizeibeamte in der Claudia-Augusta-Straße einen ihnen bekannten dominikanischen Staatsbürger, dem vom Quästor der Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen in diesem Gebiet wegen illegalen Verhaltens untersagt wurde. Die Person wurde wegen Verstoßes gegen die Anordnung in Freiheit angezeigt.Am Abend bemerkten Beamte im Industriegebiet eine Person, die an einem an einem Pfahl befestigten Elektrofahrrad herumhantierte. Das Eingreifen der Beamten verhinderte, dass der Täter, dem es bereits gelungen war, das Schloss aufzuschneiden, das Fahrrad mitnahm. Der Mann, ein marokkanischer Staatsbürger, wurde wegen des versuchten Diebstahls angezeigt. Das Rad wurde dem rechtmäßigen Besitzer übergeben.