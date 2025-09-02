Anlass für die Aktion seien Beschwerden seitens einiger Bürgerinnen und Bürger gewesen. Angeordnet hatte sie der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari und daran beteiligt waren Ordnungshüter der Quästur, der Carabinieri und der Stadtpolizei.<BR \/><BR \/>Im Bereich des Mazziniplatzes wurden sämtliche Anwesenden sowie die umliegenden Geschäfte überprüft – ohne Auffälligkeiten. Im Umkreis des Pfarrplatzes kontrollierten die Einsatzkräfte ein Dutzend ausländischer Staatsbürger. <h3>\r\nDrei Männer verstießen gegen Aufenthaltsverbot<\/h3>Drei Männer – ein Gambier, ein Tunesier und ein Mann aus Burkina Faso – verstießen gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen und wurden daher angezeigt. <BR \/><BR \/>Zudem erhielten zwölf Personen Ortsverweise, weil sie dort biwakierten und alkoholische Getränke konsumierten. Auch im Garten der Religionen wurden zwei Personen des Ortes verwiesen, die ebenfalls biwakierten und dabei die Parkbänke blockierten.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>