Kontrollen in Bozen: Drogen, Elend und ein wiedergefundenes Auto

Ausreise in die Wege geleitet

Erleichterung für Eigentümerin: Auto wiedergefunden

Im Zentrum von Bozen hat die Polizei einen ausländischen Staatsbürger kontrolliert, der bereits wegen Drogendelikten bekannt war: In seiner Hosentasche fanden die Beamten mehr als 200 Gramm Haschisch, verpackt in kleinen Bündeln mit einem auffälligen Blumenstrauß als Symbol. Drogenhändler markieren die verschiedenen Chargen je nach Qualität und Herkunft mit unterschiedlichen und phantasievollen Bildern. Der Mann, der bereits vorher wegen desselben Delikts verhaftet worden war, wurde ins Gefängnis gebracht.5 Personen wurden verwarnt: Sie hatten in Bozen biwakiert und das Gebiet mit Exkrementen und Abfällen verunreinigt. Einer von ihnen wird außerdem den Justizbehörden gemeldet: Er war der Stadt verwiesen worden, hatte sich aber nicht an die Auflage gehalten.Ein Mann aus Algerien wurde auf das Polizeipräsidium gebracht, weil er keinerlei Dokumente und Genehmigungen für den Aufenthalt in Italien besaß. Nachdem er von den zuständigen Behörden den Passierschein erhalten hatte, wurde er auf Anordnung des Quästors zu einem Rückführungszentrum in der Provinz Görz/Gorizia begleitet, wo weitere Kontrollen für seine Rückführung in sein Herkunftsland durchgeführt werden sollen.Ein wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldetes Auto stellten die Polizeibeamten in der Bozner Industriezone sicher: Die Eigentümerin, die telefonisch kontaktiert wurde, hatte Glück. Das Fahrzeug hat keine Schäden erlitten und sie wird es schon bald wieder zurückerhalten.Auch eine Bar im Stadtzentrum wurde kontrolliert, die öfters von zweifelhafter Klientel aufgesucht wird. Weil sich viele polizeibekannte Personen regelmäßig dort treffen, wird geprüft, ob das Lokal aus Gründen der öffentlichen Ordnung geschlossen werden kann – obwohl die Bar die Lizenz erfüllt.