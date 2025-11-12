Die großangelegte Operation konzentrierte sich besonders auf die Cappucchini-, Wolkenstein- und Palermostraße sowie den Pfarr-, Dominikaner-, Mazzini- und Zillerplatz, den Park der Religionen und die Gelbe Brücke. <BR \/><BR \/>In der Nähe der Gelben Brücke wurde ein algherischer Staatsbürger, ein Asylbewerber, wegen Besitz von Betäubungsmittel zum Zweck des Handelns angezeigt. <BR \/><BR \/>Am Mazziniplatz wurde u. a. ein italienischer Staatsbürger, der gegen die Auflagen der Sonderüberwachung verstieß, an die zuständige Justizbehörde verwiesen.<h3>\r\n256 Personen identifiziert<\/h3> Am Zillerplatz wurden vier Personen angezeigt, weil sie die Ortsverweisung nicht beachtet hatten. Im Stadtzentrum wurde ein tunesischer Staatsbürger, ein Asylbewerber, angezeigt, weil er in einem Supermarkt versucht hatte, Waren zu stehlen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden drei weitere Personen aus verschiedenen Gründen angezeigt: Sie hatten sich geweigert, ihre Personalien anzugeben, und sie hatten Waffen und Gegenstände dabei, die zur Körperverletzung geeignet waren. <BR \/><BR \/>Schließlich wurde am Dominikanerplatz nach der Meldung einer Person, die in Rage geraten war und einen Bus beschädigt sowie den Fahrer desselben Fahrzeugs bedroht hatte, ein italienischer Staatsbürger mit Vorstrafen wegen Sachbeschädigung, Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes und das Tragen von Waffen oder Gegenständen, die zum Angriff geeignet sind, angezeigt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fahrgast-rastet-in-sasa-bus-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wir haben berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/>Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollen 256 Personen identifiziert.